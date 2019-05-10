موعد مباراة النصر ضد الحزم والهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي.. بطولة ساخنة

موعد مباراة النصر أمام الحزم وكذلك موعد مباراة الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي من الكلمات التي تكثر الآن على محرك البحث جوجل، خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويسعى فريق النصر السعودي لتخطي العقبة الأولى بحثا عن الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والذي غاب عنه لنحو 4 سنوات، أن من عام 2015، عندما يواجه فريق الحزم غدًا السبت الموافق 6 رمضان 1440 – 11 مايو 2019، فيما يتمسك منافسه الهلال بالأمل حتى النهاية.

موعد مباراة النصر أمام الحزم والهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ويذكر أن فريق النصر فاز على نادي الهلال وتصدر البطولة في نهاية شهر مارس الماضي، إذ قوبل بإحباط من ضربة قاسية أمام نادي الاتحاد، بعد مباراة الهلال بعدة أيام.

إنما فاز التعاون على الهلال في آخر الشهر الماضي أبريل، ما جعله على القمة بفارق نقطة واحدة، مما يؤثر على قوة الدوري السعودي.

النصر يتصدر البطولة

ويتصدر فريق النصر الدوري السعودي برصيد 64 نقطة قبل جولتين من النهايةغ، وهو بذلك يضمن لقب البطولة، بانتصاره في آخر مباراتين على فريقي الحزم ثم الباطن، بعيدا عن نتيجة مباراتي الهلال ضد الاتفاق والشباب.

دوري أبطال آسيا

ويلعب فريق النصر ضد الحزم وهو يضمن تأهله للدور الـ16، في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فريق الوصل الإمارتي ورفع رصيده لـ9 نقاط من لعب 3 مباريات انتصر فيها رغم البداية الضعيفة وخسارته في أول مبارتين.

ويعتبر فريق النصر مواجها لفريق يحاول الهروب من الهبوط، حيث يستقر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة متقدمًا بنقطتين عن المراكز المؤهلة لملحق البقاء.

النصر يستغل تفوقه

ويسعى فريق النصر نحو استغلال تفوقه التاريخي على الحزم؛ حيث أنه لم يخسر في أي مباراة أمامه من قبل من هزيمته بهدف للا شيء في الدوري السعودي في شهر مارس عام 2009.

وبعدما تأكد هبوط فريق أُحد تتنافس أندية الاتحاد والحزم والفيحاء والقادسية والباطن على الهروب من السقوط إلى الدرجة الثانية.

فريق الاتحاد

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 11 برصيد 31 نقطة وهو يتقدم بنقطة واحدة على الحزم و3 نقاط على الفيحاء و4 على القادسية و6 على الباطن.

موعد مباراة النصر مع الحزم والهلال ضد الاتفاق:

تلعب مباراة النصر مع الحزم يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

وتنقل المباراة على قنوات KSA SPORT.

وتلعب مباراة الهلال مع الاتفاق في التوقيت ذاته.

وتنقل كذلك على قنوات وتنقل المباراة على قنوات KSA SPORT.