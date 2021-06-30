أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن موعد بداية الموسم الكروي الجديد 2022/2021 وتاريخ انطلاق الدوري الكويتي 2022 وباقي المسابقات المحلية للفرق، كما حدد الاتحاد مواعيد فترة الانتقالات الصيفية والشتوية وهي فترات قيد اللاعبين وقيد اللاعبين الجدد، جاء ذلك خلال بيان رسمي صدر عن الاتحاد الكويتي ونقلته كافة وسائل الإعلام في الدولة، من الجدير بالذكر أن النادي العربي هو بطل النسخة الماضية من الدوري الكويتي.

موعد بداية الدوري الكويتي 2022/2021

قال الاتحاد الكويتي في بيان رسمي، أن الموسم الكروي الجديد في الكويت سوف يبدأ يوم 9 سبتمبر 2021 بمباريات كأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي وبعدها تبدأ مباريات الدوري الكويتي، هذا وقد بدأت كل الأندية الكويتية في التجمع والعودة للتدريبات للاستعداد للموسم الجديد مع بداية شهر يوليو الجاري، كما سوف تخوض معظم الأندية الكويتية معسكرات تدريبية خارجية.

موعد بداية تسجيل اللاعبين وفترة الانتقالات الصيفية في الكويت لموسم 2022/2021 هي من 14 يوليو حتى 13 أكتوبر 2021، على أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الكويت من 2 وحتى 31 يناير 2022، هذا ومن المرتقب أن يشهد الدوري الكويتي الجديد منافسة قوية بين كل الأندية المشاركة.