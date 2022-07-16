موعد بداية الدوري الكويتي 2023/2022.. وتعرف على النظام الجديد للمسابقة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن موعد بداية الدوري الكويتي 2022-2023 للموسم الجديد المرتقب حيث يدافع نادي الكويت عن لقبه، كما أعلن الاتحاد عن نظام جديد للدوري سيتم تطبيقه، ويهدف النظام الجديد إلى رفع مستوى المسابقة من خلال زيادة عدد المباريات، هذا ومن المرتقب أن تشهد المسابقة بنظامها الجديد منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

موعد بداية الدوري الكويتي 2023/2022

قال الاتحاد الكويتي في بيان رسمي، أن موعد بداية الدوري الكويتي 2022-2023 بالنظام الجديد سوف يكون يوم 25 أغسطس 2022، يذكر أن الدوري الكويتي انطلق لأول مرة عام 1961، وأنه يأتي في قمة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بتلك البطولة ثلاثة أندية وهم الكويت والقادسية والعربي وكل فريق حقق لقب الدوري 17 مرة.

نظام الدوري الكويتي 2023 الجديد

عدد فرق الدوري الكويتي الجديد 2022-2023 كما هو 10 أندية، يقام بين كل الفرق دوري من دورين ذهاب وعودة، بعد نهايته يُقسم نظام الدوري الكويتي الجديد الفرق إلى مجموعتين بحسب الترتيب، وينتقل كل فريق لمجموعته بكامل نقاطه، المجموعة الأولى تضم الفرق من الأول حتى السادس، المجموعة الثانية من السابع حتى العاشر، تُقام بين فرق المجموعة الأولى دوري من دورين، ويفوز صاحب المركز الأول بالدوري، تُقام بين فرق المجموعة الثانية دوري من دورين، يهبط للدرجة الأولى صاحبي المركزين التاسع والعاشر.