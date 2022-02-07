موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022.. تعرف على تفاصيل قرار وزارة التربية

بواسطة محمود عطا الله
بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت

أعلنت وزارة التربية رسميًا عن قرارها بخصوص موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في كل مدارس وجامعات دولة الكويت للهذا العالم الدراسي 2022، وجاء قرار الوزارة بعد دراسة ومناقشات مستفيضة تمت بين قيادات الوزارة، ليصدر قرار رسمي بتأجيل بداية دوام الطلبة في الكويت للترم الدراسي القادم، كما تم تحديد نظام الدراسة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2021-2022

أعلنت وزارة التربية عن تأجيل موعد بدء دوام الفصل الدراسي الثاني في الكويت لتبدأ يوم 6 مارس 2022 بدلا من يوم 13 فبراير، ويأتي قرار تمديد إجازة نصف العام، لتعارض بداية الدراسة في الترم الثاني مع عطلة الأعياد الوطنية التي تبدأ يوم 25 فبراير وتستمر حتى 5 مارس 2022، هذا وسوف يكون نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنظام المجموعتين مثل الفصل الدراسي الأول.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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