متى موعد برنامج وليد الفراج الجديد “الدوري مع وليد” هو سؤال الكثيرين الان المترقبين لهذا البرنامج المميز وسؤال كل متابعي الفراج، كما يتساءل البعض “برنامج وليد الفراج الجديد على أي قناة؟” وسيكون برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، هذا وينطلق البرنامج الجديد مع بداية الموسم الكروي الرياضي السعودي 2019-2020، وبداية الدوري السعودي المحترفين، هذا ومن المرتقب أن يغطي برنامج الفراج الجديد كل أخبار الدوري السعودية والأندية السعودية، في تغطية متميزة وفريدة كالمعتاد.

موعد برنامج وليد الفراج الجديد “الدوري مع وليد” على قناة sbc

موعد برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc الفضائية سيكون عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأولى حلقات برنامج وليد الفراج الجديد سيكون يوم 22 أغسطس 2019، وهو نفس اليوم الذي سيشهد انطلاقة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجديد، وقناة sbc السعودية هي قناة مفتوحة فضائية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، بدأت تلك القناة بثها الفضائي في 2018.

تردد قناة sbc الناقلة لبرنامج وليد الفراج الجديد على قمر النايل سات هو 12149 أفقي، والتردد على قمر النايل سات بدر 4 هو 12015 عمودي، هذا ومن المرتقب أن يحظى البرنامج الجديد بنسب مشاهدة كبيرة ومرتفعة جدا من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، والتغطية الإعلامية المتميزة للإعلامي وليد الفراج.