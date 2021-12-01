موعد دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية دورة الألعاب الرياضية الخليجية 2022 الثالثة والتي تستضيفها دولة الكويت، كما نقدم لكم أسماء الدول المشاركة في البطولة، ونُقدم عدد وأسماء الألعاب التي تُقام في تلك الدورة الأولمبية المرتقبة، يذكر أن النسخة الأولى من دورة ألعاب دول مجلس التعاون الخليجي قد أقيمت في 2011 وفازت بها الكويت، والدورة الثانية أقيمت في 2015، وتعتبر البطولة ملتقى هام لكل الرياضيين الخليجيين في كافة الألعاب.

موعد دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة في الكويت

تنطلق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة من يوم 9 يناير حتى 19 يناير 2022، وتنطلق بعض الألعاب الجماعية بداية من يوم 4 يناير، لكن الافتتاح الرسمي يوم 9 يناير، الدول المشاركة في الدورة الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان، عدد الألعاب 15 لعبة جماعية وفردية، ألعاب دورة الألعاب الخليجية 2022 القادمة هي:

– كرة القدم.-

– كرة السلة.

– كرة اليد.

– الكرة الطائرة.

– الكاراتية.

– السباحة.

– ألعاب القوى.

– الرماية.

– الجودو.

– المبارزة.

– التنس.

– الدراجات الهوائية.

– هوكي الجليد.

– كرة الطاولة.

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