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موعد عودة الدوري الانجليزي بعد موافقة الحكومة البريطانية على استئناف النشاط الرياضي

بواسطة شيماء إبراهيم
الدوري الإنجليزي استئناف المباريات

أقرت الحكومة البريطانية استئناف النشاط الرياضي وفق خطة وضعتها راعت فيها إجراءات السلامة والإرشادات الصحية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، بعد أن توقف النشاط الرياضي في بريطانيا ودول العالم منذ الإعلان عن فيروس كورونا جائحة عالمية مارس الماضي، وفي ذلك الصدد نشرت جريدة “تيليجراف” الوثيقة التي أصدرتها الحكومة البريطانية، والتي جاءت في 50 صفحة، مثلت خارطة طريق تهدف إلى التخفيف من أضرار انتشار فيروس كورونا.

موعد عودة الدوري الانجليزي

وافقت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون على استئناف النشاط الرياضي في بريطانيا، ولكنها أشارت إلى أن خطوة عودة الجماهير قد تتأخر بعض كثيرًا، وذلك في أول يونيو المقبل، الأمر الذي يعني عودة بريميرليج للعب مجددًا حسب الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية، إذ من المقرر اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أشارت الوثيقة إلى أن عودة الجماهير لن تتم إلا بعد استقرار الأمور تمامًا، وقد تتأخر تلك الخطوة إلى عام 2021، فيما أفادت تقارير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تخطط للعودة 12 يونيو المقبل، بعد مباحثات تم إجراءها من أجل تأمين الخطوات التي يجب اتخاذها حتى يتم استئناف النشاط الرياضي مجددًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه عددًا من الدول العربية من ضمناه مصر والعراق تمديد تعليق النشاط الرياضي، بينما اتخذت الأندية المصرية بعض الإجراءات للتخفيف من رواتب اللاعبين التي تدفعها خزانة تلك الأندية.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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