متى موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا سؤال كل الجماهير العربية والخليجية الآن المترقبة لمشاركة منتخباتها في تلك التصفيات الآسيوية والمنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022، حيث ننشر لكم موعد القرعة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، كما نقدم لكم نظام تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، ومشوار التأهل للفوز بعدد 4.5 مقعد في مونديال 2022، تشارك في التصفيات كل المنتخبات العربية بقارة آسيا، والمرحلة القادمة هي المرحلة الثانية من التصفيات تليها المرحلة الثالثة والأخيرة، يذكر أت تلك التصفيات أيضا مؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 بالصين.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

تشارك في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا عدد 40 منتخب آسيوي، تقسمهم القرعة على 8 مجموعات كل مجموعة بها خمس منتخبات، يقام دور المجموعات كدوري من دورين، يصعد بنهايته أول كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني (بمجموع 12 منتخب) إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال بآسيا، مستويات القرعة خمسة مستويات، يأتي منتخب السعودية ومنتخب الإمارات في المستوى الأول، وسيكون كل منتخب منهما على قمة مجموعة من المجموعات الثمانية، بينما منتخب العراق في المستوى الثاني.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة قرعة المونديال 2022 بآسيا عبر قناة مجانية مفتوحة وهي قناة bein sports الإخبارية، موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا سيكون يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة كوالالمبور بماليزيا.