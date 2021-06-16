موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا – المرحلة الثالثة والأخيرة

تحددت رسميًا المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا وهم 12 منتخبًا، سوف يتنافسون على عدد 4.5 مقعد هم نصيب آسيا في المونديال، 4 منتخبات تتأهل مباشرة، وفريق يدخل الملحق العالمي، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بعدما كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هذا الموعد، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لحفل القرعة الذي سيكون عبر الفيديو كونفرنس.

مستويات قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا سوف تقوم بتقسيم المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة على مجموعتين كل مجموعة بها ست منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، على أن يتأهل أفضل ثالث للملحق العالمي، تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 6 مستويات، كل مستوى فيه منتخبين، لن تضع القرعة منتخبات المستوى الواحد في نفس المجموعة، وجاءت المستويات كالتالي:

المستوى الأول: اليابان، إيران.

المستوى الثاني: كوريا الجنوبية وأستراليا.

المستوى الثالث: السعودية، العراق.

المستوى الرابع: الإمارات، الصين.

المستوى الخامس: سوريا، وعمان.

المستوى السادس: فيتنام، لبنان.

وجاء وضع مستويات القرعة بحسب أخر تصنيف للفيفا لمنتخبات العالم والذي صدر في مايو الماضي، وطبقًا لما سبق لن تضع القرعة السعودية مع العراق في مجموعة واحدة، ولن تضع اليابان مع إيران في مجموعة واحدة وهكذا.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

كما عهدنا عن كل تلك الأحداث الكبرى تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس، وسوف تنقل تلك القنوات الرياضية مراسم سحب القرعة وخاصة أن نهائيات المونديال سوف تقام في قطر، سوف تكون قرعة تصفيات كأس العالم عن آسيا منقولة على قناة BEINsports HD المفتوحة، وكما ذكرنا حفل القرعة سوف يتم عبر الفيديو كونفرنس بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يقام حفل القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرئيسي المتواجد في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، وذلك يوم 24 يونيو 2021 الجاري، على أن تبدأ مباريات تلك المرحلة رسميًا في شهر سبتمبر 2021 القادم، هذا ويتمنى موقع كلمة كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في تلك المرحلة من تصفيات المونديال، للتأهل للنهائيات والمشاركة مع كبار منتخبات العالم.