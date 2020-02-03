Take a fresh look at your lifestyle.


موعد قرعة دور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد قرعة دور 8 أفريقيا موعد قرعة دور 8 أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا سوف يكون يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وأضاف الاتحاد أن مكان قرعة دور ربع النهائي سوف يكون بالقاهرة العاصمة المصرية وتحديدًا في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، هذا وسوف تشهد قرعة أفريقيا تقسيم الأندية المتأهلة إلى هذا الدور إلى مستويين، المستوى الأول به أبطال المجموعات، والمستوى الثاني يضم أصحاب المركز الثاني.

بخصوص القنوات الناقلة لحفل وموعد قرعة دور 8 أفريقيا فسوف تكون منقولة على قناتين مفتوحتين، حيث تذيع البث المباشر لقرعة ربع نهائي أفريقيا قناة أون سبورت الفضائية المصرية، كما ستكون منقولة على قناة bein sports HD المفتوحة، الأهلي المصري يحل في المستوى الثاني من القرعة الأفريقية، ومن المرتقب أن يواجه في الدور ربع النهائي مازيمبي أو صن داونز أو الترجي.

موعد قرعة دور 8 دوري أبطال أفريقيا

الزمالك المصري هو الآخر يحل في المستوى الثاني من القرعة، ومن المرتقب أن يلتقي مع النجم الساحلي أو الترجي أو ماميلودي صن داونز، الترجي التونسي حامل اللقب من المرتقب أن يواجه الزمالك او الاهلي أو الوداد، وعليه سوف تكون كل مباريات الدور القادم صعبة، موعد قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا عند السابعة مساء بتوقيت مصر.


محمود عطا الله

    كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

    قد يعجبك ايضا
    أخبار الرياضة

    أشرف بن شرقى يغيب عن كل مباريات الزمالك حتى موعد السوبر الأفريقى

    أخبار الرياضة

    الأهلى السعودى يتعادل مع العدالة ويهرب من هزيمة لم تحدث فى تاريخة سوى مرة واحدة


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.