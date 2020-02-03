موعد قرعة دور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا سوف يكون يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وأضاف الاتحاد أن مكان قرعة دور ربع النهائي سوف يكون بالقاهرة العاصمة المصرية وتحديدًا في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، هذا وسوف تشهد قرعة أفريقيا تقسيم الأندية المتأهلة إلى هذا الدور إلى مستويين، المستوى الأول به أبطال المجموعات، والمستوى الثاني يضم أصحاب المركز الثاني.

بخصوص القنوات الناقلة لحفل وموعد قرعة دور 8 أفريقيا فسوف تكون منقولة على قناتين مفتوحتين، حيث تذيع البث المباشر لقرعة ربع نهائي أفريقيا قناة أون سبورت الفضائية المصرية، كما ستكون منقولة على قناة bein sports HD المفتوحة، الأهلي المصري يحل في المستوى الثاني من القرعة الأفريقية، ومن المرتقب أن يواجه في الدور ربع النهائي مازيمبي أو صن داونز أو الترجي.

موعد قرعة دور 8 دوري أبطال أفريقيا

الزمالك المصري هو الآخر يحل في المستوى الثاني من القرعة، ومن المرتقب أن يلتقي مع النجم الساحلي أو الترجي أو ماميلودي صن داونز، الترجي التونسي حامل اللقب من المرتقب أن يواجه الزمالك او الاهلي أو الوداد، وعليه سوف تكون كل مباريات الدور القادم صعبة، موعد قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا عند السابعة مساء بتوقيت مصر.