موعد أمم إفريقيا 2019.. تعرف علي المجموعات والدول المشاركة|| استعدادات منتخب مصر للبطولة

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم موعد كأس أمم إفريقيا 2019 حيث استطاعت مصر الفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019 وكذلك قامت مصر بعمل احتفال ضخم قوي رائع أبهر العالم أثناء إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قام هذا الاحتفال بمنطقة الأهرامات وأبو الهول بشكل أكثر من رائع حضرة أكثر من 700 شخصية عامة ورياضية على مستوى العالم، وعملت جميع الأجهزة المعنية في الدولة بالتكاتف معاً من أجل خروج هذا الاحتفال بشكل يليق بمصر وحضارتها ومستقبلها.

موعد أمم إفريقيا 2019

تقام بطولة كاس أمم إفريقيا على أرض مصر اعتباراً من الجمعة 21 يونيو 2019 وحتى الجمعة 19 يوليو 2019 وتعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة على تجهيز الملاعب التي تقام عليها المباريات، وتكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

تعرف علي المجموعات والدول المشاركة

لأول مرة بالبطولة الأفريقية النسخة 32 التي تقام بمصر لعام 2019، يكون عدد الدول المشاركة في كأس أمم إفريقيا 24 دولة وتم عمل قرعة علنية في 12 أبريل 2019، وتم تكوين ست مجموعات كل مجموعة تتكون من أربع منتخبات كالاتي.

المجموعة الأولى: (مصر- الكونغو- أوغندا- زيمبابوي)

المجموعة الثانية: (نيجيريا- غينيا- مدغشقر- بوروندي)

المجموعة الثالثة: (السنغال- الجزائر- كينيا- تنزانيا)

المجموعة الرابعة: (المغرب- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- ناميبيا)

المجموعة الخامسة: (تونس- مالي- موريتانيا- أنجولا)

المجموعة السادسة: (الكاميرون- غانا- بنين- غينيا بيساو)

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