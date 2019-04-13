موعد كاس الامم الافريقية 2019 – تعرف على مواعيد مباريات كاس الكان 2019

مواعيد مباريات كاس امم افريقيا 2019 – بعد اجراء قرعة كاس الامم الافريقية يوم امس، الجمعة 12 ابريل 2019، بدأ متابعي الشأن الكروي البحث عن موعد كاس الامم الافريقية 2019 المقامة في جمهورية مصر ” ام الذنيا “.

موعد اول مباراة كاس الامم الافريقية 2019

وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر صاحب الارض والجمهور امام منتخب زيمبابوى يوم 21 يونيو 2019، وستستمر البطولة شهرا كاملا، وتواصل دولة مصر استعداداتها لاستقبال كاس الكان نسخة 2019.

موعد كاس الامم الافريقية 2019

وقد قام الاتحاد الافريقي بمجموعة من التعديلات في نسخة كاس الامم الافريقية 2019، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة ليصل الرقم الى 24 منتخب، وننشر لكم تفاصيل موعد انطلاق كاس افريقيا 2019 المقامة في مصر حسب الجدول المعتمد من طرف الاتحاد الافريقي :

مجموعة منتخب مصر موعد بطولة الامم الافريقية 2019

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الاولى التي تضمن منتخب الكونغو وزيمبابوى اضافة الى منتخب اوغندا والتي ستنطلق يوم 21 يونيو 2019، وجاءت ردود افعال الشارع المصري ايجابية بعد نتيجة قرعة كاس امم افريقيا، وفي النسخة الاخيرة من كاس الكان وصلت مصر الى الدور النهائي امام منتخب الكاميرون ليفوز منتخب الأسود غير المروضة بنسخة 2017.

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