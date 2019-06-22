موعد ماتش مصر القادم ضد نظيره الكونغو في كأس أمم أفريقيا 2019 وجدول مباريات المنتخب القادمة

موعد مباراة مصر والكونغو القادمة
وقد تمكن المنتخب المصري من اجتياز الاختبار الأول في كأس أمم أفريقيا أمس، وذلك بعد فوزها على نظيرها زيمبابوي بهدف مقابل لا شئ، وهذا الهدف قد سجله محمود حسن “تريزيجيه” ، وذلك بعدما راوغ الدفاعات ثم أسكن كرته الشباك بهدف ثمين، وضع مصر في صدارة المجموعة منذ المباراة الأولى.
موعد مباراة مصر والكونغو القادمة
والجدير بالذكر أنه في إطار نفس المجموعة، من المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية منافسه الأوغندي، على ستاد القاهرة الدولي.
مصر – الكونغو – أوغندا – زيمبابوي.
وستُقام على استاد القاهرة.
المجموعة الثانية:
نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي.
وستُقام على استاد الأسكندرية.
المجموعة الثالثة:
السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا.
وستُقام على استاد الدفاع الجوي.
المجموعة الرابعة:
المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا.
وستُقام على استاد السلام.
المجموعة الخامسة:
تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا.
وستُقام على استاد السويس.
المجموعة السادسة:
الكاميرون – غانا – بينين – غينيا بيساو.
وستُقام على استاد الإسماعيلية.
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