موعد ماتش مصر القادم ضد نظيره الكونغو في كأس أمم أفريقيا 2019 وجدول مباريات المنتخب القادمة

بعد فوز مصر أمس أمام زيمبابوي، في افتتاح أمم أفريقيا 2019، والتى أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، يبحث اليوم العديد من محبي ومشجعي كرة القدم، عن موعد المواجهة القادمة لمصر في بطولة أمم أفريقيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها ضمن مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وفي إطار حرص موقع “كلمة دوت أورج” قمنا بإعداد ذلك التقرير لتلبية كل ما يدور في أذهان متابعينا الكرام لنسهل عليكم كل ما هو صعب، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأخبار .

موعد مباراة مصر والكونغو القادمة

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه الكونغو، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمكن المنتخب المصري من اجتياز الاختبار الأول في كأس أمم أفريقيا أمس، وذلك بعد فوزها على نظيرها زيمبابوي بهدف مقابل لا شئ، وهذا الهدف قد سجله محمود حسن “تريزيجيه” ، وذلك بعدما راوغ الدفاعات ثم أسكن كرته الشباك بهدف ثمين، وضع مصر في صدارة المجموعة منذ المباراة الأولى.

موعد مباراة مصر والكونغو القادمة

والجدير بالذكر أنه في إطار نفس المجموعة، من المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية منافسه الأوغندي، على ستاد القاهرة الدولي.

وفي إطار المواجهة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019، سيتواجه منتخب مصر مع أوغندا على ستاد القاهرة الدولي، يوم الأحد القادم الموافق 30 من شهر يونيو الجاري.

وقد قسمت المواجهات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: