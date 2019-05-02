موعد مباراة أرسنال اليوم ضد فالنسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه أرسنال فالنسيا على ملعب الإمارات يوم الخميس في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

عَبرَ رجال أوناي إيمري إلى نصف النهائي بعد أن تغلبوا على نابولي 3-0 في مجموع المباراتين في ربع النهائي الذي حققوا فيه نجاحًا مثيرًا للإعجاب.

يحتل فالنسيا المركز السادس في الدوري الإسباني ، وسيشكل بالتأكيد تهديداً للاعبين ، ويسعى كل فريق للمضي بعيداً في هذه المسابقة التي يتأهل الفائز بها إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد وتوقيت مباراة أرسنال وفالينسيا:

ستنطلق المباراة الخميس 2 مايو

توقيت المباراةك19:00 (بتوقيت جرينتش)

الملعب:استاد الامارات

القنوات الناقلة:بي إن سبورت 1 وقناة سبورت تي في البرتغالية المكسورة الشفرة

الحكم كليمنت توربين

المعلق:علي محمد علي

سيغيب عن أرسنال آرون رامسي ، الذي أصيب في مباراة ربع النهائي مع نابولي.

وغاب اوزيل وناتشو مونريال عن مباراة الدوري الممتاز يوم الاحد مع ليستر بسبب إصابات في القدم والساق على التوالي .

جيفري كوندوجيا غائب عن فالنسيا بسبب إصابة في الفخذ منذ أوائل أبريل ، ولا يزال دينيس شيريشيف يعاني من إصابة في الأربطة.

التشكيل المتوقع لأرسنال وفالينسيا:

ارسنال تشيك. مايتلاند نايلز ،مصطافي ، كوسيليني ، سوكراتيس ، كولاسيناك ؛ توريرا ، شاكا ؛ أوزيل. أوباميانغ ، لاكازيت.

فالنسيا نيتو. واس ، غابرييل ، رونكاليا ، جايا ؛ توريس ، باريو ، كوكولين ، غيديس ؛ رودريغو ، مينا.

اللقاء الأول بين هذين الفريقين في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1980 ، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز فالنسيا 5-4 بركلات الترجيح .

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أداء فالنسيا وارسنال في آخر خمس مباريات لهما في مختلف المسابقات:

ارسنال فالنسيا

ليستر سيتي 3-0 ارسنال (28/4) فالنسيا 0-1 ايبار (28/4)

وولفرهامبتون3-1 ارسنال (24/4)

اتلتيكو مدريد 3-2 فالنسيا (24/4)

آرسنال 2-3 كريستال بالاس (21/4)

ريال بيتيس 1-2 فالنسيا (21/4)

نابولي 0-1 ارسنال (18/4)

فالنسيا 2-0 فياريال (18/4)

واتفورد 0-1 ارسنال (15/4) فالنسيا 3-1 ليفانتي (14/4)

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