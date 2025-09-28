موعد مباراة أستون فيلا ضد فولهام والقنوات الناقلة| لقاء الباحث عن الانتصار الأول ومطاردة رباعي المُقدمة

يلتقي اليوم الأحد فريق أستون فيلا ضد فولهام، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في إطار مباريات الفريقين في الجولة السادسة من البطولة بنسختها الحالية لموسم 2025- 2026 والآن هيا نستعرض معكم تفاصيل اللقاء من موعده إلى القنوات الناقلة وموقف الفريقين وتاريخ وتفاصيل أخر المواجهات بينهما.

موعد مباراة أستون فيلا وفولهام اليوم

يستضيف اليوم نادي أستون فيلا على ملعبه ووسط جمهوره على ملعب “فيلا بارك” فريق فولهام بالجولة رقم 6 من الدوري الإنجليزي وذلك في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت كل من مصر والسعودية، والساعة 5 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفولهام اليوم

يُمكن مشاهدة لقاء اليوم الأحد 28-9-2025 والذي يجمع فريق أستون فيلا ضد فريق فولهام على شاشة قناة بي إن سبورت 2 ويتم بث اللقاء بتعليق من المذيع الرياضي بقنوات بي إن سبورت حسن العيدروس.

موقف الفريقين

يدخل اليوم أستون فيلا اللقاء ضد فريق فولهام وهو يحتل المركز الثامن عشر من ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بعد خمس لقاءت لم يحقق أي فوز فيها وتعادل في ثلاث وانهزم في مباريتان ومن ثم يجمع في رصيده ثلاث نقاط.

أما فريق فولهام فيدخل لقاء اليوم ضد أستون فيلا وفي رصيده من خمس لقاءات سابقة 8 نقاط يحتل بيها المركز التاسع من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوزه في مباريتان وتعادله في مثلهما وهزيمة في مباراة واحدة.

الفريق النقاط ترتيب أستون فيلا 3 18 8 9

ووفق موقف الفريقين بالبطولة فوز فولهام بلقائه ضد أستون فيلا يضمن له الوصول للنقطة 11 ومن ثم إمكانية الصعود إلى المركز الثالث أو الرابع أو الخامس والتي يحتلها الآن على الترتيب بعد 6 مباريات لكل منهم كل من فريق توتنهام الثالث وسندرلاند الرابع وبورنموث ولكل منهم 11 نقطة ولا يفرق بينهم في الترتيب إلا الأهداف وربما مباراة اليوم بين فولها وأستون فيلا كلمة السر الأهم فيها هي النقطة الحادية عشر.