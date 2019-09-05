موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا الجمعة 6 – 8 – 2019







يحل المنتخب الهولندي بقيادة “كومان” ضيفا ثقيلا على المنتخب الألماني بقيادة مديره الفني “يواكيم لوف” غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020 حيث ستقام المباراة على ملعب آيمتيش آرينا مساء الجمعة.







وجاءت قائمة منتخب المانيا كالآتي :

حراسة المرمى: مانويل نوير، تير شتيجن، لينو.







خط الدفاع: ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، لوكاس كلوسترمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه.

خط الوسط: جوليان براندت، إيمري كان، ليون جوريتسكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هيكتور، جوشوا كيميتش وتوني كروس.







خط الهجوم: سيرجي جنابري، تيمو فيرنر، لوكا فالدشميدت وماركو رويس.

قائمة المنتخب الهولندي كالآتي:







حراسة المرمى: سيلسن، فيرمير، زويت.

خط الدفاع: فان أنهولت، فان دايك، آكى، داني بيلند، دى ليخت، دومفريس، دى فريج، فيلتمان.







خط الوسط: دى يونج، بروبر، دي رون، ستروتمان، دى فيلهينا، فينالدوم.

خط الهجوم: بابل، ديباى، لوكا دى يونج، مالين، بروميس، بيرجوين، بيرجويس.

يدخل المنتخب الألماني المباراة محتلا المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، ولديه معنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب إستونيا بنتيجة 8-0 ، في الجانب الاخر يريد المنتخب الهولندي 3 نقاط لتحسين وضعه في المجموعة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات امم اوروبا 2020 :

يواجه المنتخب الألماني نظيره المنتخب الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020، غدا الجمعة في تمام الساعة 9 الا ربع مساءا، على ملعب آيمتيش آرينا، وتذاع تصفيات أمم أوروبا 2020 حصريا على قنوات Bein Sports، وسوف تذاع مباراة ألمانيا مع هولندا على قناة Bein Sports HD3.