موعد مباراة أياكس وآيندهوفن.. والقنوات المفتوحة الناقلة لكأس السوبر الهولندي 2019

ننشر موعد مباراة أياكس وآيندهوفن اليوم السبت 27 يوليو 2019 ومباراة كأس السوبر الهولندي المرتقبة من كل الجماهير في كل مكان، هذا وسنقدم لكم كل أخبار اللقاء، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الهولندي اليوم، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة مجانية، هذا ويذكر أن نادي بي إس في آيندهوفن هو النادي الأكثر فوزا ببطولة كأس السوبر الهولندي بعدد 11 لقب، ويبحث اليوم عن التتويج رقم 12، نادي أياكس هو ثاني الأندية فوزا بتلك الكأس بعدد 8 ألقاب، بينما حامل اللقب والفائز بها العام الماضي كان فريق فينورد.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الهولندي 2019 اليوم

لعبة أياكس وآيندهوفن اليوم تقام على ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الهولندي اليوم، فسوف تكون منقولة على قناة الشارقة الرياضية، تردد القناة على قمر النايل سات هو 11012 عمودي، يشارك أياكس في كأس السوبر بوصفه بطل الدوري والكأس، بينما يشارك آيندهوفن بوصفه وصيف بطولة الدوري.

موعد مباراة أياكس وآيندهوفن على كأس السوبر الهولندي

يغيب عن أياكس الكثير من نجومه لعدة أسباب، أولهم حكيم زياش والذي لم تنتهي إجازته حتى الآن بعد المشاركة في أمم أفريقيا، كما يغيب ماتياس دي ليخت المنتقل ليوفنتوس، ودي يونج المنتقل لبرشلونة، موعد مباراة أياكس وإيندهوفن سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت هولندا ومصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.