موعد مباراة إتحاد طنجة والفتح الرباطي والقنوات الناقلة للمباراة

مباراة إتحاد طنجة ضد الفتح الرباضي في الدوري المغربي

إتحاد طنجة ضد الفتح الرباطي، مباراة من الغيار الثقيل بين فريقين كبيرين، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من عمر بطولة الدوري المغربي لكرة القدم موسم 2019/2020، وتقام المباراة علي ملعب نادي إتحاد طنجة ووسط جماهيرة الكبيرة في دولة المغرب.

موعد مباراة إتحاد طنجة ضد الفتح الرباطي

وسوف تقام مباراة إتحاد طنجة المغربي ونادي الفتح الرباطي المغربي، في الأسبوع السادس عشر، علي ملعب ابن بطوطة في مباراة دراماتيكية.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الغد الجمعة الموافق 14 فبراير لعام 2020، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، الساعة الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 بتوقيت الرياض.

تطبيق تقنية الفار في مباراة إتحاد طنجة والفتح الرباطي

ومن المقرر أن يتم أستخدام تقنية الفار “تقنية الفيديو” في هذه المباراة، بعد مطالبة العديد من الأندية المغربية بضرورة تطبيق التقنية.

نظرآ للقرارات التحكيمية الخاطئة والتي تؤثر علي نتائج المباريات من جانب التحكيم في المباراة.

حيث طالبت العديد من الأندية المغربية بضرورة إستقدام حكام أجانب للمباريات الخاصة بهم، في حال لم يتم تطبيق نظام الفار.

القنوات الناقلة لمباراة إتحاد كنجة ضد الفتح الرباطي المغربي

سيتم نقل المباراة المرتقبة بين إتحاد طنجة ضد نادي الفتح الرباطي المغربي، علي قناة المغربية الرياضية، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت الرباط.

كما سيتم لعب اللقاء بين الفريقين في إطار منافسات الدوري المغربي لكرة القدم علي ملعب أستاد طنجة الكبير “ملعب ابن بطوطة”.

الذي يقع في مدينة طنجة بالمغرب، وهو الملغب الذي تم بنائه في منتصف عام 2003، وتصل السعة الجماهيرية للملعب إلي حوالي 45.000 ألف متفرج.

الفتح الرباطي في المركز الـ 6

ويحتل نادي الفتح الرباطي قبل مباراة الغد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة.

إتحاد طنجة في المركز الـ 15

في المقابل يحتل نادي إتحاد طنجة المركز قبل الأخير المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة فقط.