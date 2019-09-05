موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا 7 – 8 – 2019







يواجه المنتخب الإنجليزي بقيادة “جاريث ساوثجيت” نظيره المنتخب البلغاري بقيادة “كراسيمير بالاكوف”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020، يوم السبت الموافق 7 من الشهر الجاري، حيث ستقام المباراة على ملعب ويمبلي.







التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا كالآتي :

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.







خط الدفاع: بن تشيلويل، هاري ماجواير، مايكل كين، ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: روس باركلي، ديكلان رايس، جوردان هندرسون.







خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، هاري كين، جيدون سانشو.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلغاريا كالآتي :







حراسة المرمى: خريستو ايفانوف.

خط الدفاع: أنتون نيديالكوف، فاسيل بوزهيكوف، كريستيان ديميتروف، ستراهيل بوبوف.







خط الوسط: مارسيلينو، جورجي سارموف، كريستيان مالينوف، إيفيلين بوبوف.

خط الهجوم: كريستالدو فارياس، كيريل ديسبودوف.

يدخل المنتخب الإنجليزى المباراة متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، حيث سجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد، ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق نقاط المباراة لتسهيل الأمور بشكل كبير والصعود لأمم أوروبا 2020، أما المنتخب البلغاري يدخل المباراة يدخل المباراة وسط خيبة أمل عالية حيث يحتل المركز الرابع من خسارتين، سجل 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف، كما يريد المنتخب البلغاري تحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة.

موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا :

يلاقي منتخب الأسود الثلاث المنتخب البلغاري يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي، وتذاع تصفيات أمم أوروبا حصريا على قنوات Bein Sports HD، حيث ستذاع مباراة انجلترا ضد بلغاريا يوم السبت القادم على قناة Bein Sports HD11.