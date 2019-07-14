ننشر موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا المقرر لها اليوم الأحد 14 يوليو 2019 ومباراة نهائي كأس العالم للكريكيت 2019 وأخر أيام البطولة والتي تقام هذا العام في إنجلترا وويلز، حيث نتابع معكم أخر أخبار المباراة النهائية، كما سنتابع معكم النتيجة ومن فاز بكأس العالم للكريكيت 2019، تقام المباراة النهائية اليوم على ملعب لوردز جروند للكريكيت في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث من المرتقب أن يكون الملعب كامل العدد بجماهير ومتابعي لعبة الكريكيت الرائعة.

الفائز في نتيجة مباراة إنجلترا وويلز في نهائي كأس العالم للكريكيت سيحصل على جائزة المركز الأول وهي 4 ملايين دولار أمريكي، بينما صاحب المركز الثاني يحصل على 2 مليون دولار، منتخب نيوزيلندا للكريكيت تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب في قبل النهائي على متصدر دور المجموعات الهند، بينما تغلب منتخب إنجلترا في قبل النهائي على أستراليا، يذكر أن بطولة كأس العالم للكريكيت بدأت بدور المجموعة، بمشاركة 10 منتخبات، وبنهاية هذا الدور، صعدت الأربعة منتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور قبل النهائي.

موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا في نهائي كأس العالم للكريكيت 2019

نتيجة نهائي كأس العالم للكريكيت 2019 اليوم ستكون تاريخية، حيث لم يحقق أي من المنتخبين الإنجليزي أو النيوزيلندي لقب تلك البطولة من قبل، منتخب نيوزيلندا كان وصيف النسخة الماضية 2015، بينما خسرت إنجلترا المباراة النهائية من قبل ثلاثة مرات، موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا للكريكيت اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 صباحا بتوقيت لندن.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.