موعد مباراة ارسنال ضد تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

سيواجه تشيلسي آرسنال في نهائي دوري أوروبا في باكو اليوم الأربعاء 29 مايو في أول نهائيات البطولات الأووبية القارية قبل مواجهة ليفربول مع توتنهام يوم السبت القادم.

حصل فريق البلوز على مقعد في دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكن آمال جماهير لبلوز في منافسة فريقهم لفرق النخبة الأوروبية في الموسم المقبل تعتمد على النجاح في أذربيجان.

يتمتع أوناي بتاريخ مشهور في دوري أوروبا ، حيث فاز في المسابقة بثلاثة مواسم متتالية خلال فترة إقامته مع إشبيلية ، بينما يأمل تشيلسي في تحقيق اللقب الأول تحت قيادة ماوريتسيو ساري في نهائه الثاني مع النادي ، بعد أن خسر كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي في فبراير.

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موعد مباراة ارسنال ضد تشيلسي اليوم

ستتنطلق المباراة الأربعاء 29 مايو

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)21:00 بتوقيت القاهرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

على ملعب باكو الأولمبي ، باكو

قناة تلفزيونية / BEIN SPORT HD 1

الحكم جيانلوكا روتشي

تشيلسي لديه عدد من المخاوف المتعلقة بالإصابة قبل أكبر مباراة له في الموسم ، مع شكوك حول مشاركة نجولو كانتي.

غاب الفرنسي الحائز على لقب كأس العالم عن مباراة الإياب ضد إينتراخت فرانكفورت ، كما أنه غاب عن التعادل السلبي في ليستر في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى موسم أنطونيو روديجر بعد خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.

سيغيب نجم خط الوسط آرون رامزي عن آرسنال ، في حين يعاني كل من هيكتور بيلرين وروب هولدينج وداني ويلبيك من مشاكل طويلة الأجل ولا يُتوقع ظهورها. كونستانتينوس مافروبانوسقد من المحتمل غيابه بعد إصابته في بيرنلي.

من المتوقع أن يكون كل من مسعود أوزيل وسوكراتيس باباستاثوبولوس ولوكاس توريرا جاهزين للعب النهائي.

التشكيل المتوقع ارسنال ضد تشيلسي

تشيلسي ريثابلاجا أثبليكويتا ، كريستنسن ، لويز ، ايمرسون ؛ كوفاتشيتش ، جورجينيو ، باركلي ؛ ويليان ، جيرود ، هازارد.

ارسنال تشيك. سوكراتيس ، كوسيلني ، مونريال ؛ مايتلاند نايز و تشاكا و توريرا و كولاسيناك ؛ أوزيل. أوباميانغ ، لاكازيت.

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تاريخيا يتفوق أرسنال حيث فاز الجانرز 37 مرة مقابل 33 تشيلسي ، في حين انتهت 30 مباراة بالتعادل.

حقق الفريقان فوزًا لكل منهما في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، حيث حقق تشيلسي انتصاره 3-2 على ملعب ستامفورد بريدج قبل أن ينتقم أرسنال بنتيجة 2-0 في الإمارات.

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إليك أدا كل فريق في آخر خمس مباريات.

ارسنال تشلسي

ليستر 0-0 تشيلسي (12/5) بيرنلي 1-3 آرسنال (12/5)

تشيلسي 3-0 واتفورد (5/5) فالنسيا 2-4 ارسنال (9/5)

مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي (28/4) ارسنال 1-1 برايتون (5/5)

تشلسي 2-2 بيرنلي (22/4) ارسنال 3-1 فالنسيا (2/5)

ليفربول 2-0 تشيلسي (14/4) ليستر 3-0 ارسنال (28/4)

رغم أن سجل تشيلسي في دوري أوروبا هذا الموسم كان هائلاً ، إلا أن تاريخ أوناي إيمري في المسابقة ربما يكون أكثر إثارةً للجماهير.

ألكساندر لاكازيت وبيير – إميريك أوباميانغ كانا رائعين في نهاية الموسم ، وقد يحدثان فرقا هذا اليوم.