موعد مباراة ارسنال ونابولي اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والمعلق

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية صوب ملعب ستاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن من أجل متابعة مباراة ارسنال ونابولي مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات مرحلة الذهاب من دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ارسنال صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يسعى لتحقيق الفوز على نابولي من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل لدور نصف نهائي البطولة الأوروبية، الفريق الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني نجح في بلوغ دور ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد أن تمكن من إقصاء فريق رين الفرنسي، فبعد أن خسر ارسنال ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، تمكن الفريق من الفوز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب، لتكون بطاقة التأهل من نصيب الجانرز.

على الجانب الآخر فإن فريق نابولي الإيطالي والذي يعد أحد المرشحين لنيل لقب البطولة هذا الموسم يدخل مباراة الليلة وعينه على الفوز، الفريق الإيطالي فاز بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراة الذهاب، قبل أن يتلقى الخسارة بنتيجة 3-1 في الإياب، ليكون الفريق ضمن الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي.

موعد مباراة ارسنال ونابولي

وسيتم إقامة مباراة ارسنال ونابولي أمسية اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ونابولي

وبخصوص القناة التي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة ارسنال ونابولي مساء اليوم الخميس في الدوري الأوروبي، فمن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق محمد بركات.

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