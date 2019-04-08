موعد مباراة استقلال ضد الهلال.. وتصريحات زوران ماميتش والظفر بالثلاث نقاط

أكد زوران ماميتش المدرب الكرواتي بمناسبة مباراة استقلال ضد الهلال أن الزعيم جاهز غدا، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تصريحات ماميتش المدرب الأوكراني

وقال زوران ماميتش بشأن مباراة استقلال ضد الهلال: «نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا وموصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة».

وأكمل حديثه بـ: «نلاقي فريقًا ليس سهلا وقويا مساء الغد؛ ويملك مدربا خبيرا في البطولة وفيه لاعبون متميزون، درسنا الفريق الإيراني جيدًا الذي يتميز فنيًّا في الجهة اليمنى ويعتمد نجومه على الجانب البدني».

الزعيم جاهز للفوز بالثلاث نقاط

وتحدث المدرب الأوكراني ماميتش في المؤتمر الصحفي بخصوص مباراة استقلال ضد الهلال: «نعاني من ضغط في جميع مباريات الفريق والهدف الأساسي لنا هو تحقيق الفوز في أي مباراة».

واختتم ماميتش حديثه بأن لاعبي الزعيم جاهزون للظفر بالثلاث نقاط.

موعد مباراة استقلال ضد الهلال

وتقام مباراة استقلال ضد الهلال في الجولة الثالثة الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد حمد بن خليفة في الدوحة.

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