موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في كوبا أمريكا 2019

نقدم لكم موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في مبارايات كوبا أمريكا 2019، وتُلعب المباراة علي استاذ “جوفيرنادور ماجاليس”، وذلك في اطار مباراة الجولة الثانية من بطولة كوبا امريكا، وينتظر هذة المباراة الكثير من عشاق ومتابعين بطولة كوبا أمريكا، حيث تعتبر مباراة الأرجنتين وباراجواي من أهم مبارايات هذة البطولة،حيث يُحكم هذة المباراة الحكم “ساندرو ريتشي” والتي ينتظرها الكثير من عشاق كلاً من الأرجنتين وباراجواي بفارغ الصبر، لذلك سوف يقدم لكم اليوم موقعنا “كلمة” موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

يواجه منتخب الارجنتين نظيرة منتخب باراجواي، وذلك يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، في تمام الساعه 2:30 بتوقيت مصر، وسوف يعرض لكم موقعنا “كلمة” موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي بتوقيت جميع الدول العربية.

موريتانيا- جرينيتش GMT 12.30 صباحاً تونس- الجزائر- المغرب 1.30 مساءً مصر- ليبيا- السودان 2.30 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت- جزر القمر 3.30 مساءً

المواجهات السابقة للأرجنتين وباراجواي

لعب منتخب الأرجنتين ضد منتخب كولومبيا، وانتهت المباراة بنتيجة (2-0) لصالح منتخب كولومبيا، وذلك في اطار منافسات الجولة الأولي من كوبا أمريكا 2019.

علي المقابل لعب منتخب الباراجواي مباراة ضد المنتخب القطري، وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، وذلك مساء يوم الأحد علي ملعب “ماراكانا”، وذلك في اطار منافسات الجوله الأولي من مباراة كوبا أمريكا 2019، واستعد باراجواي لمباراتة ضد الأرجنتين بمبارايتين وديتين، الأولي أمام منتخب الهندوراس وانتهت بالتعادل (1-1)، والمباراة الثانية أمام منتخب جواتيمالا وانتهت المباراة بفوز منتخب باراجواي.