موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع لكوبا أمريكا 2019

بطولة كوبا أمريكا 2019 لم يعد منها إلا خطوتين لينتهي بذلك أفضل مشاهد الكرة العالمية على الإطلاق بالعام 2019، فمنذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع تمتع العالم بوجباتٍ كروية غاية في الروعة، تنافست خلالها منتخبات أمريكا الجنوبية مُضافاً لها مُنتخبي قطر واليابان عن قارة أسيا، للحصول على لقب البطولة التي دوماً تُبهر الملايين حول العالم.

وتحدد بشكل كبير بعد انتهاء الدور قبل النهائي ببطولة كوبا أمريكا، أن اللقب مُنحصراً بين البرازيل صاحبة الضيافة للنسخة الحالية 2019 من كوبا أمريكا ومنتخب بيرو الذي حقق المفاجأة تلو الأخرى بعد أن أقص كل من أورجواي بالدور ربع النهائي من البطولة، ثم منتخب تشيلي بالدور نصف النهائي، وينتظر جميع مُحبي ومتابعي بطولة كوبا أمريكا، المباراة التي يتحدد فيها المركزين الثالث والرابع بالمربع الذهبي، والتي تجمع الأرجنتين ضد تشيلي، وفيما يلي نعرض لكم توقيت هذا اللقاء .. وذلك بمختلف التوقيتات.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكوبا أمريكا 2019

ربما قطعاً لا تكتسب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا نفس الأهمية التي اكتسبتها مباريات الدور نصف النهائي أو قطعاً المباراة النهائية والتي من المقرر أن تجمع كل من البرازيل ضد بيرو، ولكن يختلف الحال عندما يكون احد طرفي اللقاء هو منتخب الأرجنتين، ويختلف الحال كثيراً عندما يقود منتخب الأرجنتين لاعب مثل ميسي، يتلهف الجميع لرؤيته.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة، اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في الساعة التاسعة وذلك مساء القاهرة، والعاشرة وذلك من مساء السعودية، وتُقام بتوقيت المغرب العربي في تمام الساعة الثامنة مساءً.