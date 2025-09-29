موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الدحيل والقنوات الناقلة بدوري آسيا للنخبة 2025

الأهلي يسعى لتأكيد الصدارة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً مثيراً في الجولة الأولى على حساب ناساف الأوزبكي بنتيجة (4-2)، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف. ويطمح المدرب ونجومه إلى الاستمرار على نفس الوتيرة وحصد ثلاث نقاط جديدة تثبت أقدام الفريق في قمة الترتيب.

موقف الدحيل قبل المباراة

أما فريق الدحيل فيبحث عن تعويض خسارته الافتتاحية أمام الهلال (1-2) واستعادة التوازن أمام جماهيره، خاصة أنه يحتل المركز الحادي عشر حالياً دون نقاط. المباراة تبدو صعبة على أصحاب الأرض، لكنها قد تكون فرصة مثالية للعودة إلى المنافسة مبكراً.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، و10:15 بتوقيت أبوظبي.

البند التفاصيل المباراة الأهلي السعودي × الدحيل القطري البطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – الجولة الثانية التاريخ الاثنين 29 سبتمبر 2025 الوقت 9:15 مساءً بتوقيت مكة والدوحة – 10:15 بتوقيت أبوظبي الملعب استاد عبد الله بن خليفة – الدوحة القنوات الناقلة beIN Sports 1 – الكأس HD5

تشكيل الأهلي السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، محمد سليمان، روجر إيبانيز، ماتيو دامس.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت.

خط الهجوم: رياض محرز، ماتويس جونسالفيس، فراس البريكان.

بهذا التشكيل الهجومي، يسعى الأهلي لتقديم عرض قوي يؤكد مكانته كبطل النسخة الماضية، بينما يأمل الدحيل في قلب الموازين وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الأمل في سباق المجموعة.