موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي والقنوات الناقلة للقاء

يخوض الأهلي مباراته القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار اللقاءات المؤجلة من الأسبوع 18، بعد أن فاز الشياطين الحمر في المباراة الأخيرة أمام إنبي بهدفين دون مقابل، ضمن حصوله على الدوري المصري لهذا العام أو لقب الوصيف، واشتعل التنافس على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك، الجدير بالذكر أن بيراميدز فقد لقب الدوري بشكل رسمي بعد أن تعادل إيجابياً أمام وادي دجلة في مباراته الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

خاض الأهلي منذ إنطلاق الموسم 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4، وهُزم في 4 لقاءات، ويتصدر الآن جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، ويأتي بيراميدز الذي فقد المنافسة على لقب الدوري رسمياً في المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد 32 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث بعد 29 مباراة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ويأتي المصري في المركز الرابع بعد 32 مباراة برصيد 48 نقطة، ويحتل الإسماعيلي المركز السابع من ترتيب الدوري المصري بعد 31 مباراة 41 نقطة، بعد أن ضمن الإسماعيلي البقاء في دوري الدرجة الأولي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

من المُقرر أن يُقام لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم الموافق 22 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة، وسوف تُنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بشكل حصري، وكما قررت لجنة المسابقات بأن مباراة الأهلي والإسماعيلي سوف تُقام على استاد برج العرب.

المباراة التوقيت القنوات الناقلة الأهلي ضد الإسماعيلي 22-5-2019

22:00 بتوقيت مصر.

23:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت.

النيل الرياضية.

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي أحد المبارايات المؤجلة للأسبوع 18 من الدوري المصري فور بدايتها، بالإضافة لترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي.

الأهلي ضد الإسماعيلي

أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية كل من الشيخ وأجايي أمام الإسماعيلي، خاض الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام الداخلية، وانتهي اللقاء بفوز غالي للدروايش بهدفين دون مقابل بموجب فوزه ضمن البقاء رسمياً في الدوري، بينما خاض الأهلي مباراته الأخيرة أمام إنبي بهدفين دون مقابل، وبموجب فوز الأهلي انحصر لقب الدوري هذا العام بينه وبين الفارس الأبيض.