موعد مباراة الأهلي القادمة تعرف عليه الآن والقنوات الناقلة للمباريات

يتساءل الجمهور المصري والعربي حول موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز لكره القدم و يأمل جمهور النادي الأهلي في حسم لقب الدوري هذا العام بعد منافسه كبيره من نادي الزمالك ونادي بيراميدز في سابقه لم يشهدها الدوري المصري منذ أعوام حيث ما زالت هويه بطل الدوري غير معروفه حتي الآن و يسعى النادي الأهلي للفوز بمباراته القادمة أمام نادي المقاولون العرب علي أمل تعثر نادي الزمالك في احد مبارياته القادمة لحسم اللقب قبل موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة مع المقاولون العرب

قررت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة مع نادي المقاولون العرب في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يوليو 2019 في تمام الساعة 8 مساءا علي إستاد الجيش ببرج العرب وتقام في نفس الموعد مباراة نادي الزمالك مع الإسماعيلي علي إستاد بتروسبورت في إطار المباريات المؤجلة في الدوري المصري الممتاز لكره القدم ويحل النادي الأهلي في صداره ترتيب الدوري برصيد 74 نقطه فيما يحل نادي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطه.

أخبار النادي الأهلي قبل استئناف الدوري

أقام النادي الأهلي معسكرا خارجيا في أسبانيا من اجل الاستعداد لمبارياته القادمة في الدوري المصري الممتاز لكره القدم واكد سيد عبد الحفيظ علي أن المعسكر نجح في تحقيق أهدافه علي الصعيد البدني والفني وأضاف أن الفريق قام بأداء مبارتين وديتين قام خلالها الجهاز الفني بمنح الفرصة للعديد من اللاعبين لإثبات قدراتهم وشدد سيد عبد الحفيظ علي أن الالتزام والانضباط داخل معسكر الفريق واكد أن النادي ومع اكتمال انضمام اللاعبين الدوليين سوف يكون مستعدا تماما لمباراة الأهلي القادمة أمام نادي المقاولون العرب وأمام نادي الزمالك لحسم لقب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي القادمة

يحل النادي الأهلي في صداره ترتيب الدوري المصري الممتاز لكره القدم فيما حل نادي بيرامدز في مركز الوصيف فيما حل نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول الدوري ويحل في المركز الرابع النادي المصري وفي المركز السادس نادي المقاولون العرب.فيما تأكد هبوط انديه النجوم والداخلية وبتر وجت إلي دوري الدرجة الثانية

القنوات الناقلة مباراة الأهلي القادمة

تذاع مباراة الأهلي المرتقبة في الدوري المصري الممتاز حصريا علي قنوات أون سبورت الرياضية حيث تقوم القناه بإذاعة مباريات الدوري المصري عبر شاشتها ويمكنكم ضبط تردد القناه علي القمر الصناعي النايل سات