موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة في دور ال 16 من بطولة كأس مصر

فى الثامنة من مساء اليوم السبت 17 أغسطس 2019 تتجه أنظار محبي ومشجعي فريقي النادي الأهلي ونادي بيراميدز إلى ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث سيتقابل الفريقان الكبيران فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر، ويلعب النادي الأهلي المباراة وهو يخشى مفاجآت بطولة كأس مصر، خاصة وأن فريق بيراميدز ليس بالفريق السهل ففي أخر لقاء بينهما فى بطولة الدوري العام استطاع فريق بيراميدز الفوز على فريق النادي الأهلي، بالإضافة إلى أن فريق بيراميدز يعد الوصيف الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد فريق الأهلي الحاصل على بطولة الدوري لهذا العام وفريق الزمالك الذي يشغل المركز في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد بيراميدز في دور ال 16 من بطولة كأس مصر :-

سيتم نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة على عدد من القنوات الفضائية وقناة واحدة أرضية، حيث ستقوم قنوات أون سبورت والنيل للرياضة بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي، بينما يتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 على التردد الأرضي .

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته ضد فريق بيراميدز في دور ال 16 من بطولة كأس مصر:-

1- محمد الشناوي في حراسة المرمي.

2- على معلول ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، محمد هاني في خط الدفاع.

3- حمدي فتحي ، عمرو السولية في خط الوسط.

4- رمضان صبحي، صالح جمعة، حسين الشحات، وليد أزارو في خط الهجوم.