موعد مباراة الأهلي ضد كانوسبورت وتشكيل المارد الأحمر والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي ضد كانوسبورت الغيني مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وذلك في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز المارد الأحمر في مباراة الذهاب بهدفين للاشيء بقيادة السويسري فايلر، وننشر موعد مباراة الأهلي وكانوسبورت الغيني في مباراة الإياب.







موعد مباراة الأهلي وكانوسبورت

تقام مباراة الأهلي وكانوسبورت الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019، وفيها يبحث النادي الأهلي عن الفوز ليتأهل لدور المجموعات، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة إيجابية بعد إحرازه هدفين مقابل لا شيء، بقيادة رينيه فايلر المدير الفني السويسري.







فوز النادي الأهلي في دور الذهاب

تمكن النادي الأهلي أن يحقق انتصارا في لقاء الذهاب بعد أن أحرز هدفين مقابل لا شيء أحرزهما اللاعبان صلاح محسن ووليد سليمان، وكانت المباراة على استاد مالابو الغيني، بعدما تخطى المارد الأحمر فريق اطلع بره السوداني بدور الـ64 بحاصل أهداف في مباراتي الذهاب والعودة 13 هدفا.

تشكيل النادي الأهلي ضد كانوسبورت

ويلعب النادي الأهلي بالتشكيل المتوقع له والمكون من:

شريف إكرامي ، أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، محمود وحيد ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، أحمد الشيخ ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وصلاح محسن.







القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وكانوسبورت

تذاع اليوم السبت مباراة الأهلي وكانوسبورت على قناة أون سبورت بشكل حصري عبر شاشتها وتنقل المباراة أيضا قناة تايم سبورت، في حين تكتفي قناة الأهلي ببث الاستوديو التحليلي للمباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد كانوسبورت

يقوم بإدارة مباراة الأهلي ضد كانوسبورت طاقم تحكيم من بتسوانا وهو مكون من:

حكم المباراة: جوشوا بوندو.

المعاونان: ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى.

الحكم الرابع: تشيبو موكانى.

مراقب المباراة: سولومون أبيبى.