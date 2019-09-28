موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تقام اليوم مباراة الإياب بين النادي الأهلي بطل الدوري المصري للموسم الماضي 2018/2019 وبين نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وذلك ضمن تصفيات دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث استطاع النادي الأهلي المصري الفوز على نادي كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في غينيا الاستوائية بنتيجة هدفين مقابل لاشي.







موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة للمباراة:-

ستقام مباراة الأهلي ضد فريق كانو سبورت في دور ال 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، وسوف تقوم قناة أون سبورت ON SPORT بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرةً وكذلك قناة تايم سبورت ذات البث الارضي، وسيسبق ذلك الاستوديو التحليلي للمباراة والتي تحرص القنوات الرياضية عليه لاجتذاب عدد أكبر من مشاهديها.







التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة العودة ضد كانو سبورت:-

استقر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر على تشكيل النادي الأهلي والذي سوف يخوض به المباراة ضد نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية كالتالي :-

محمد الشناوي في حراسة المرمى مع احتمال أن تبدأ المباراة بالحارس شريف إكرامي، محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعه، محمد هاني في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي “قفشه” ، رمضان صبحي ، حسين الشحات أو أحمد الشيخ في خط الوسط، الهجوم صلاح محسن.