موعد مباراة الأهلي وإنبي القامة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع بين الأهلي وإنبي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري، في مباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث أن الدوافع نحو الفوز كبيرة لكليهما، وذلك في المباراة التي ستقام مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو الجاري.

الأهلي بقيادة مديره الفني مارتن لاسارتي يسعى للفوز على الفريق البترولي من أجل تحقيق لقب الدوري الحادي والأربعين له في تاريخ النادي، واستطاع الأهلي حتى الآن أن يجمع 70 نقطة وضعته على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما فريق إنبي فيأمل في تحقيق الفوز على الأهلي من أجل الابتعاد عن الهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الفريق البترولي يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق بتروجيت صاحب المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وستقام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري مساء يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي وإنبي القادمة في الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس عبر قناتي: أون سبورت، ونايل سبورت.