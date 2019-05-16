موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل والحكام

تقام فى فى العاشرة من مساء اليوم الخميس 16 مايو 2019 مباراة الأهلي وإنبي على استاد “بتروسبورت” فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع رقم 30 فى الدوري المصري، وتنقل أحداث مباراة الأهلي وإنبي من خلال قناة أون سبورت ON Sport وقناة النيل للرياضة Nile Sport ويسبق المباراة ويتبعها الأستوديو التحليلي لكل قناة من القنوات الناقلة، ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد عادل.

يدخل الأهلي مباراة اليوم من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب رقم 41 فى بطولة الدوري المصري فى ظل وجود منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز، ويواجه مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خصم صعب يقوده مدرب له خبرة فى التعامل مع المباريات الكبيرة وهو الكابتن على ماهر المدير الفني لفريق إنبي، وأحد أبناء الأهلي.

يسعى الأهلي فى مباراته أمام إنبي فى مواصلة الحفاظ على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة حيث فاز فى 22 مباراة، وتعادل فى 4 وخسر 4 مباريات، وسجل الأهلي خلال مشواره فى الدوري حتى الآن 49 هدف ودخل مرماه 18 هدف، بينما يسدل إنبي مباراة اليوم وهو فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 31 مباراة، جمعهم من الفوز فى 8 مباريات، وتعادل 12 مباارة، وخسر فى 11 مباراة وسجل 36 هدف ودخل مرماه 38 هدف.

أما عن تشكيل فريق الأهلي فى مباراة اليوم فقد اختار مارتن لاسارتي قائمة فريق الأهلي لمباراة اليوم أمام إنبي والقائمة مكونة من:

فى حراسة المرمي: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد طارق.

فى خط الدفاع: محمد هاني، وعلى معلول، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم.

فى خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وصالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وهشام محمد.

فى خط الهجوم: وليد أزارو، ومروان محسن.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

ألتقى الأهلي مع إنبي فى 32 مباراة فاز الأهلى فى 21 مباراة، وفاز إنبي فى 5 مباريات، وتعادل الفريقين 7 مرات، وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين فى يناير 2003 وانتهت بفوز الأهلي 2/ 1، وأكبر فوز للأهلي على إنبي كان بنتيجة 5/ 1، وأحرز الأهلي 58 هدف فى مرمي إنبي، بينما أحرز إنبي 33 هدف فى مرمي الأهلي.