موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي وخبر سار لجماهيره | وترتيب جدول الدوري العام المصري 2019 قبل انطلاق اللقاء

الدوري العام المصري لموسم 2019، ربما هو وبلا جدال أقوى المواسم الكروية على الإطلاق التي تشهدها الكرة المصرية منذ عشرات المواسم السابقة، فبلا شك أن دخول نادي بيراميدز لمالكه تركي آل شيخ وما تبعه من صفقات قوية أشعلت المنافسة بين الفرق الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز في سعيهم للحصول على لقب بطولة الدوري العام بمصر .

وتأتي المباراة القادمة للنادي الأهلي ضد إنبي حاسمة لأبعد الحدود في تحديد ملامح مسيرة الفريق الأحر في منافسته الشرسة على بطولة الدوري العام، والتي ربما سوف تنحسر رحاها مع القلعة البيضاء بعد تعادل بيراميدز اليوم أمام وادي دجلة وخُسران نقطتين غاليتين بمسيرة الدوري العام، ونحن وعبر السطور التالية سوف نوضح بالتفاصيل الكاملة موعد المباراة المنتظرة للأهلي ضد إنبي، وأيضاً سوف نوضح ترتيب جدول الدوري العام قبل أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي وموقف كل من الفريقين بجدول المسابقة .

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي

حيث يلتقي فريق الأهلي ضد النادي البترولي العنيد إنبي والذي شهدت مسيرته مع فريق النادي الأهلي العديد من السجالات التي تجعل القلعة الحمراء تنظر بعين الحذر الشديد من فريق إنبي .

ويلتقي الأهلي ضد إنبي في ملعب الأخير بتروسبورت وذلك بتاريخ 16 مايو 2019، والموافق ليوم الخميس 11 رمضان 1440 هجرياً .

ترتيب جدول الدوري العام المصري قبل مباراة الأهلي وإنبي

والآن ننقل لكم ترتيب جدول مسابقة الدوري العام بمصر 2019 قُبيل انطلاق المباراة المنتظرة يوم الخميس القادم، والجامعة بين فريقي الأهلي وإنبي، والذي يتضح منه تصدر القلعة الحمراء لجدول ترتيب فرق الدوري العام بمصر وذلك برصيد 70 نقطة، ثم ياتي فريق إنبي بالمركز العاشر برصيد 36 نقطة .

ولقد نشر النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مُلخص عن استعدادات الفريق الجدية للقاء القوي ضد فريق إنبي يوم الخميس القادم .

🎥 مران فريقنا استعدادا لإنبي بالدوريhttps://t.co/PozQuQ8jbX#YallaYaAhly — Al Ahly SC (@AlAhly) May 13, 2019

ومن ضمن أهم الأخبار السارة التي أعلن عنها النادي الأهلي لجماهيره قبل لقاءه المنتظر ضد فريق إنبي بالدوري العام 2019، هو جاهزيه لاعبه واحد عناصر قوته الضاربه عمرو جمال .