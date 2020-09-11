موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة لها

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في مصر، اليوم المباراة الهامة والمنتظرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، وذلك في بطولة الدوري العام المصري للموسم الجاري 2019/2020 ضمن منافسات الأسبوع ال 26 من بطولة الدوري العام المصري رقم 61، حيث لم يعد متبقي أمام النادي الأهلي سوى 6 نقاط للحصول على لقب الدوري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها اليوم:-

تقام اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 وفي تمام الساعة الثامنة والنصف من مساءً على ستاد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحرة، مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

وتعد مباراة الإسماعيلي والأهلي مباراة قمة مصغرة بين الفريقين، حيث عادة ما تتسم مباريات الفريقين بالقوة والندية بينهما ولهذا فمن المنتظر أن يشهد جمهور كرة القدم اليوم في مصر مباراة قوية شديدة التنافس بين الفريقين، ويدخل كل من الأهلي والإسماعيلي تلك المباراة وموقفهما في جدول ترتيب الدوري الممتاز كما يلي:-

النادي الأهلي يعتلى قمة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 68 نقطة حصل عليها من الفوز في22 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة مرة واحدة.

النادي الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 30 نقطة من 24 مباراة استطاع خلالها الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 والخسارة 10 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي:-

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم من خلال الاستوديو التحليلي.