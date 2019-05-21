موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية تقام واحدة من أهم مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع بين الأهلي والاسماعيلي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام مساء يوم الأربعاء.

الأهلي بقيادة مديره الفني لاسارتي يسعى لتحقيق الفوز على الدراويش من أجل الاقتراب من التتويج باللقب الحادي والأربعين بالدوري المصري الممتاز في تاريخ النادي، ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 73 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن أقرب المنافسين، واستطاع الأهلي أن يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن خاض 31 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويتبقى له 3 مباريات فقط من ضمنهم مباراة الاسماعيلي.

أما فريق الاسماعيلي فيدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على المركز الرابع، الدراويش يدخلون هذه المواجهة ولديهم 41 نقطة جمعهم الفريق من 31 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري بإقامة مباراة الأهلي والاسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز مساء يوم الأربعاء، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي

ويمكن للسادة المتابعين لكرة القدم المصرية مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت.