لجنة المسابقات تحدد ملعب مباراة الأهلي والاسماعيلي وموعد المباراة الحاسمة

حددت لجنة المسابقات الملعب الذي يستضيف لقاء الأهلي والاسماعيلي في الدوري المصري وهو ملعب برج العرب في الاسكندرية وتقام المباراة بدون جمهور في تمام الساعة 10:00م يوم 22 مايو 2019 الموافق الأربعاء ويستعد النادي الأهلي جيدا للمباراة التي يعتبرها النادي والجمهور الحاسمة في مشوار الدوري المصري وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلي بأن المباراة ستكون صعبة ومصيرية حيث أن مواجهات الإسماعيلي دائما ما تأخذ طابع لقاءات القمة بغض النظر عن موقف الفريقين في الدوري.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة ويتبقى ثلاثة مباريات فقط في مشوار الدوري ويحتل النادي الاسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة مبتعدا عن المنافسة هذا العام لأسباب كثيرة لن يرضى بها جمهور الاسماعيلي الذي يريد عمل انتفاضة وتعديل الموقف في الموسم المقبل.

صعوبة لقاء الأهلي والاسماعيلي

حذر الجهاز الفني للنادي الأهلي اللاعبين من مباراة الإسماعيلي التي تقام ببرج العرب بالإسكندرية حيث أن الإسماعيلي لن يتهاون بكل تأكيد في المباراة وسيلعب بقتالية وكأنه ينافس على اللقب وهذا طابع لقاءات الأهلي والإسماعيلي دائما فيمتلك الفريقين جمهور عريق لا يقبل بأن يخسر فريقه في مثل هذه المباريات وخاصة التي تحدد هوية بطل الدوري المصري، والاسماعيلي تحسن كثيرا مع الجهاز الفني الجديد فهو على دراية كاملة باللاعبين وبالدوري المصري وهذا ما يجعل الندية كبيرة في المباراة التي ستحسم بشكل كبير المنافسة على لقب الدوري المصري