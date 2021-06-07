Take a fresh look at your lifestyle.


موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا – الذهاب والعودة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في قبل نهائي إفريقيا موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في قبل نهائي إفريقيا

كل الجماهير الكروية على موعد هام من مواعيد كرة القدم الإفريقية وهو موعد مباراة الأهلي والترجي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث يلتقي الفريقان في مباراتي ذهاب وعودة، ليتأهل الفائز إلى نهائي البطولة الإفريقية ليقابل الفائز من مقابلة الوداد المغربي وكايزر شيفس بطل جنوب إفريقيا، الأهلي المصري يبحث عن اللقب العاشر من البطولة الإفريقية، والأهلي هو حامل لقب البطولة ولأكثر فوزا بها، بينما يبحث الترجي عن اللقب الخامس في تاريخه بعدما حقق البطولة الإفريقية أربع مرات من قبل.

1 موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في ذهاب قبل نهائي إفريقيا 2021
2 موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في ذهاب قبل نهائي إفريقيا 2021

تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونادي الترجي على ملعب رادس الأوليمبي في العاصمة تونس، حيث يحل الأهلي ضيقًا على البطل التونسي، وتُقام تلك المباراة مساء يوم السبت 19 يونيو 2021، وتبدأ تلك المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، أكدت عدة تقارير صحفية أن محمد مجدي أفشة نجم الأهلي جاهز للمشاركة في موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة بنسبة كبيرة.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

النادي الأهلي تمكن من التأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية على حساب نادي ماميلودي صن داونز واحد من أقوى فرق القارة، ويدخل الأهلي مباراة الترجي القادمة بعد فترة قليلة من تتويجه بالسوبر الإفريقي على حساب بطل المغرب، بينما فاز الترجي في ربع النهائي الإفريقي على شباب بلوزداد الجزائري مباراة العودة بالقاهرة بين الأهلي والترجي سوف تقام على ملعب الأهلي يوم السبت 26 يونيو 2021 وتبدأ في التاسعة مساء بتوقيت مصر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مواعيد مباريات السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات مونديال 2022.. الأخضر يهزم كمبوديا ويراقب نتيجة مباراة…

أخبار الرياضة

من هي المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة القادمة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا الآن.. والموعد اليوم في تصفيات كأس العالم…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة عُمان وقطر.. تعرف على الموعد والتردد

أخبار الرياضة

هذا هو ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 حتى الآن

أخبار الرياضة

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على اليمن

أخبار الرياضة

نظام تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا.. كيف تتأهل المنتخبات إلى مونديال قطر؟

أخبار الرياضة

هذه هي الأندية الصاعدة والهابطة من وإلى الدوري الإماراتي 2021/2022 الخليج العربي…

أخبار الرياضة

مرتضى منصور يعلن عن قيمة التعويض الذي سيطلبه بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء إيقافه


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.