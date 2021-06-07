موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا – الذهاب والعودة

كل الجماهير الكروية على موعد هام من مواعيد كرة القدم الإفريقية وهو موعد مباراة الأهلي والترجي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث يلتقي الفريقان في مباراتي ذهاب وعودة، ليتأهل الفائز إلى نهائي البطولة الإفريقية ليقابل الفائز من مقابلة الوداد المغربي وكايزر شيفس بطل جنوب إفريقيا، الأهلي المصري يبحث عن اللقب العاشر من البطولة الإفريقية، والأهلي هو حامل لقب البطولة ولأكثر فوزا بها، بينما يبحث الترجي عن اللقب الخامس في تاريخه بعدما حقق البطولة الإفريقية أربع مرات من قبل.

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في ذهاب قبل نهائي إفريقيا 2021

تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونادي الترجي على ملعب رادس الأوليمبي في العاصمة تونس، حيث يحل الأهلي ضيقًا على البطل التونسي، وتُقام تلك المباراة مساء يوم السبت 19 يونيو 2021، وتبدأ تلك المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، أكدت عدة تقارير صحفية أن محمد مجدي أفشة نجم الأهلي جاهز للمشاركة في موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة بنسبة كبيرة.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

النادي الأهلي تمكن من التأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية على حساب نادي ماميلودي صن داونز واحد من أقوى فرق القارة، ويدخل الأهلي مباراة الترجي القادمة بعد فترة قليلة من تتويجه بالسوبر الإفريقي على حساب بطل المغرب، بينما فاز الترجي في ربع النهائي الإفريقي على شباب بلوزداد الجزائري مباراة العودة بالقاهرة بين الأهلي والترجي سوف تقام على ملعب الأهلي يوم السبت 26 يونيو 2021 وتبدأ في التاسعة مساء بتوقيت مصر.