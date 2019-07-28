موعد مباراة الأهلي والزمالك القمة 118 في الدوري والقمة ال7 في شهر 7 بعد حسم اللقب الأهلي يسعى للتأكيد والزمالك يريد إفساد الفرحة تعرف على إحصائيات مواجهة القطبين على مر تاريخهما

يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، وتعد المباراة غير مؤثرة في جدول الدوري الممتاز “تحصيل حاصل”، إلا أن مباريات القطبين تعتبر بطولة خاصة يسعى كل منهم في الفوز بها لإرضاء طموح جماهيره.

تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الأهلي*الزمالك الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة النيل للرياضة،- أون سبورت برج العرب بالإسكندرية

أرقام وإحصائيات عن لقاء الأهلي والزمالك

163 مباراة جمعت الفريقين في مختلف المسابقات.

117 مباراة جمعت الفريقين في الدوري قبل هذا اللقاء.

66 مباراة فاز بها الأهلي على الزمالك.

37 مباراة فاز بها الزمالك على الأهلي.

59 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين.

222 هدف سجله الأهلي في شباك الزمالك.

157 هدف سجله الزمالك في شباك الأهلي.

43 مباراة فاز فيها الأهلي على الزمالك في الدوري العام.

26 مباراة فاز فيها الزمالك على الأهلي في الدوري العام.

48 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين في الدوري.

39 مباراة خاضها حسام عاشو كأكثر اللاعبين مشاركاً من لاعبي الأهلي.

29 مباراة خاضها عبد الواحد السيد كأكثر اللاعبين مشاركاً من الزمالك.

148 هدف سجله الأهلي في مرمى الزمالك في الدوري.

100 هدف سجله الزمالك في مرمى الأهلي في الدوري.

حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يدير مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك الحكم الدولي المجري، فيرنيك كاراكو كحكم ساحة، ويعاونه مساعد أول أستيفان أولبرت، وحكم مساعد ثاني بولاش بوزاش، وحكم رابع أدام نوركش.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعه، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعه.

خط الهجوم : وليد أزارو.

تشكيل الزمالك في مباراة الأهلي اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعه، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، محمد إبراهيم، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة كرة قدم ممتعة، يسودها الروح الرياضية بين الفريقين العريقين قطبي الكرة المصرية.