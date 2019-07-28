موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في ختام بطولة الدوري الممتاز

على الرغم من أن مباراة اليوم بين فريقي القمة الأهلي والزمالك في ختام بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، تحصيل حاصل أي لا يترتب على نتيجتها أية مفاجآت بالنسبة للفريقين الكبيرين، حيث أن بطولة الدوري للموسم الجاري قد حسمت بالفعل لصالح النادي الأهلي بعد الفوز الذي حققه النادي الأهلي في المباراة الماضية على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في ضوء تعثر نادي الزمالك أمام فريق الجونة والتي أدت إلى فقده نقطتي المباراة وانتهت بالتعادل بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري الممتاز:-

من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد 28 يوليو 2019 وذلك على استاد برج العرب، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز بنتيجة المباراة وخاصة نادي الزمالك، فالنادي الأهلي وعلى الرغم من أنه حصل بالفعل على درع الدوري للموسم الجاري إلا أن تحقيق الفوز على نادي الزمالك ذات أهمية كبري بالنسبة لفريق الأهلي وجمهوره العريض، حيث أن الفوز سوف يعزز احتفال الأهلي بدرع الدوري.

في حين أن نادي الزمالك الخصم العنيد أمام النادي الأهلي سوف يسعى بكل ما لديه من قوة من أجل الفوز بتلك المباراة، حيث أن الفوز على النادي الأهلي سوف تنسى جمهور نادي الزمالك أحزانه بسبب ضياع بطولة الدوري لهذا العام على الرغم من أنه كان الأقرب في بداية الموسم الحالي للفوز بدرع الدوري، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسوف تمنح جمهور نادي الزمالك سعادة وفرحة كبيرة.