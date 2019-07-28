موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

تقام اليوم العديد من المباريات في بعض من البطولات المحلية والدولية والودية،حيث يشهد اليوم مباراة مهمة جدا في الدوري المصري الممتاز وهي مباراة القمة رقم 118 بين النادي الأهلي والزمالك ولكن تعتبر مباراة تحصيل حاصل ولم تؤثر في جدول الدوري المصري،وحصل النادي الأهلي على الدوري رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب بينتيجة 3_1 ولكن تعادل الزمالك مع الجونة سهل حصول النادي الأهلي على بطولة الدوري المصري،ويتبقي مباراة واحدة وينتهي الدوري المصري اليوم وسوف يحصل النادي الأهلي على درع الدوري.

يشهد اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري المصري على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،وبعد نهاية المباراة يقوم لاعبي الفريق الأحمر بالاحتفال بالدوري المصري على أرضية ملعب المباراة ولكن يكون الاحتفال بالدرع القديم حيث أخذ النادي الأهلي الدرع القديم للموسم الماضي معهم لملعب المباراة ويحتفلوا به بعد نهاية المباراة،ورفض اتحاد الكرة احتفال الأهلي بالدرع الجديد بعد نهاية مباراة القمة ويحتفلوا بالدرع الجديد في أحد الفنادق الكبيرة بمحافظة القاهرة ولكن لم يهدا الاهلي ويحتفل بالدرع القديم في ملعب المباراة.

يريد النادي الأهلي الفوز على الزمالك بسبب لم يتمكن الفريق الأحمر من الفوز على الزمالك لسنوات ماضية،ويدخل الأهلي بكل قوة دخول المباراة والفوز على الزمالك على الرغم من انها مباراة تحصيل حاصل لم تؤثر في جدول الدوري المصري،وسوف يدير مباراة القمة طاقم حكام مجري بواسطة فرانس كاراكو حكم ساحة، وسوف يساعده كلا من اشتيفان اولبرت وبولاش بوزاس حكام مساعدين،ويكون ادام فوركش حكم رابع،حيث لم يعتمد على حكام مصريين في مباراة القمة على الرغم من انها تحصيل حاصل ولكن تعتبر مباراة مهمة جدا بين قطبين الكرة المصرية وتم اسنادها لطاقم حكام مجري.