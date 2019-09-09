موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بشكل مبدئي







حدد اتحاد الكرة متمثلا في اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني موعد مباراة الأهلي والزمالك بصفتيهما المارد الأحمر بطلا للدوري المصري والفارس الأبيض بطلا لكأس مصر ، أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر ، ومن الواضح أن الأقرب هو يوم الجمعة الموافق 20 من نفس الشهر بشكل مبدئي، وذلك للموسم 2018 / 2019.







احتمال تأجيل موعد مباراة السوبر المصري

ويذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقا موعد إقامة مباراة السوبر يوم التاسع عشر (19) من شهر سبتمبر الجاري إلا أن هناك احتمالا بتأجيل المباراة والتي تحدد فريقيها وهما الأهلي والزمالك 24 ساعة نظرا لارتباط الفريقين بذهاب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي قد يكون في أحد هذه الأيام 13 أو 14 أو 15 من الشهر ذاته.







مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت الفريق السنغالي يوم الأحد المقبل الموافق 15 من سبتمبر الجاري وذلك في دولة السنغال في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يكون الإياب في أحد هذه الأيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.







أما بالنسبة للنادي الأهلي فسوف يلتقي فريق كانو سبورت الغيني بدولة غينيا أحد هذه الأيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر الجاري، وتكون مباراة الإياب في أحد هذه الأيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.