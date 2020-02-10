موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بمدينة أبوظبي

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة وتحديدا في مدينة أبوظبي، حيث أن النادي الأهلي وصل إلى مباراة السوبر المصري باعتباره حامل لقب الدوري، ووصل نادي الزمالك إلى مباراة السوبر المصي باعتباره حامل لقب كأس مصر.

وكثير ما لعب قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر والنادي الملكي في كأس السوبر المصري، وينتظر عشاق الساحرة المستدير هذه المباراة على أحر من الجمر، لمشاهدة ديربي الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وقرر الاتحا المصري لكرة القدم أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري يوم الخميس الذي يوافق 20 فبراير الجاري من عام 2020، بعدما تم التنسق مع اللجنة المنظمة في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأشار اتحاد الكرة المصري إلى أن مباراة الأهلي والزمالك سيتم إقامتها في تمام الساعة الساعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ومن المقرر ان تذيع قناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي والزمالك وهي قناة مفتوحة على النايل سات وباقي الأقمار الصنعية ويمكن للجماهير تنزيل القناة ومشاهدة المباراة.

وتداولت عدة صحف اخبار حول محاولات قناة أو نسبورت للتفاوض مع قناة أبو ظبي الرياضية لعرض المباراة في قناة أون سبورت، لكن لم يخرج أي خبر أكيد حتى الآن.