موعد مباراة الأهلي والزمالك في لقاء القمة 118

بالرغم من كون مباراة الأهلي والزمالك تعتبر مباراة ودية وفي قول آخر “تحصيل حاصل” ، هذا بعدما تمكن المارد الأحمر من انتزاع لقب الدوري والاستحواذ على الدرع ، خلال الجولة الماضية في مباراته مع المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الأهلي ، لتجعله متصدرًا للدوري المصري الممتاز ، إلا أن مباراة القمة تظل واحدة من المباريات المثيرة والتي تستحوذ على انتباه مختلف محبي وعشاق الساحرة المستديرة ، فتعد مباراة الأهلي والزمالك بطولة مستقلة في ذاتها بغض النظر عن أي ألقاب أو تتويجات في البطولات المختلفة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ففي مباراة القمة القادمة يسعى كل من الفريقين لإثبات وجهة نظره ، فالأهلي يرغب بتأكيد تربعه على عرش الدوري المصري الممتاز ، بينما يرغب الزمالك في استعادة كبرياء وأن يتمكن من الفوز على بطل الدوري بالرغم من وصافته.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر ان تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً ، على استاد برج العرب في الأسكندرية ، وتعتبر تلك المباراة هي القمة رقم 118 التي تجمع بين أكبر فريقين للكرة المصرية الأهلى والزمالك.

كما يذكر أن مباراة اليوم تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز ، وقد انتهى الدوري المصري بنجاح المارد الأحمر في الحصول على لقب بطل الدوري يشكل رسمي ، هذا بعدما تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة ، ويفصله عن نادي الزمالك 5 نقاط ليأتي الزمالك في المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

الاستعداد لمباراة القمة 118

وعلى الجانب الآخر وفي ظل استعداد الأهلي لخوض مباراة اليوم ، كان الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد ركز على عدة عناصر بشكل أساسي كان قد ركز عليها أيضًا بشكل أساسي في مباراة الأهلي مع المقاولون العرب ، ومن ضمن الاستعدادات اعتماد الأهلي على رباعي الدفاع علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعه ومحمد هاني.

أما على استعدادات الزمالك في الجانب الآخر فنجد أن المدير الفني للزمالك ، حذر لاعبيه من لاعب الأهلي على معلول وأنه الأكثر خطرًا على مرمى الأبيض.