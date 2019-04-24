موعد مباراة الأهلي والمصري الخميس 25-4-2019..الشياطين الحمر في مهمة صعبة أمام النسور الخضر

يُقام الخميس على استاد المكس مباراة الأهلي والمصري ضمن اللقاءات المؤجلة بين الفريقين الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل بداية لقاء الأهلي ضد المصري، خاض الأهلي 26 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقي 4 هزائم منذ إنطلاق الدوري أبرزهم خسارته في الدور الأول والثاني من بيراميدز، ليصل عدد نقاط الأهلي قبل بداية اللقاء 58 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الآن.

موعد مباراة الأهلي والمصري

الثامنة مساءً هو موعد مباراة الأهلي والمصري، ويسعي الأهلي لحصد الثلاث نقاط للاستمرار في صراع المنافسة، خاصةً بعد فوز بيراميدز على الزمالك وأشعل المنافسة على حصول اللقب، وبيراميدز الآن في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، مع العلم بأن نادي الأهرام خاض حتي الآن 29 مباراة، بينما الأهلي خاض 26 مباراة قبل لقاء المصري.

المباراة توقيت مباراة الأهلي والمصري القنوات الناقلة الأهلي X المصري 20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت.

النيل الرياضية.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والمصري منافسة قوية، خاصةً أن الأهلي يسعي للتنافس على لقب الدوري مع الزمالك وبيراميدز المتصدر، وأيضاً المصري الذي قدم حتي الآن نتائج جيدة.

الأهلي ضد المصري

في حالة فوز الأهلي أمام المصري سوف يرتفع رصيد نقاطه إلي 61 نقطة في المركز الثاني على حساب الزمالك صاحب ال60 نقطة، بينما في حالة فوز المصري أمام الأهلي سوف يرتفع رصيد نقاطه إلي 49 نقطة مستقراً في المركز الرابع كما هو، بينما في حالة التعادل، سوف يرتفع رصيد نقاط الأهلي إلي 59 نقطة، ليستمر في المركز الثالث، ويرتفع رصيد المصري إلي 47 نقطة في المركز الرابع.

ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والمصري

قبل لقاء الأهلي والمصري، بيراميدز في المركز الأول برصيد 63 نقطة بعد 29 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد 27 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة بعد 26 مباراة، وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الآن قبل بداية مباراة الأهلي والمصري.

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي والمصري دقيقة بدقيقة فور بدايتها على موقعنا كلمة دوت أورج، وترتيب الدوري المصري أيضاً بعد مباراة الأهلي والمصري الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

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