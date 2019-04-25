موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

يلتقي مساء اليوم وفي تمام الساعة الثامنة فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث يقام اللقاء على ستاد المكس بالإسكندرية، وللمباراة أهمية كبرى لكلا الفريقين وخاصة فريق الأهلي في مشواره في مسابقة بطولة الدوري الممتاز المصري موسم 2018/2019، حيث يحتاج فريق الأهلي وبشدة إلى الفوز في تلك المباراة الصعبة، خاصة وأن فريق المصري البورسعيد ليس بالفريق السهل أو الضعيف، ليعزز من موقفه في مشواره نحو الحصول على مسابقة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/2019، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في اللاعبين والجهاز الفني، بعد الهزائم المتتالية للفريق الأحمر في الآونة الأخيرة، تمثل في الخروج وبشكل مهين من البطولة الأفريقية أمام فريق صن دوانز الجنوب أفريقي الذي أستطاع ولأول مرة أن يهزم فريق كبير وعنيد مثل النادي الأهلي وبنتيجة ثقيلة وهي 5 أهداف في مقابل هدف واحد للنادي الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة.

ولم تكن هزيمة الأهلي وخروجه من البطولة الأفريقية هي أخر الأحزان للفريق الأحمر، حيث استطاع فريق بيراميدز الفريق الصاعد ولأول مرة هذا العام في الدوري المصري إلى تحقيق الفوز على النادي الأهلي في مباراة الذهاب والعودة أيضاً.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي وبكل قوة إلى الفوز بتلك المباراة، حيث أن الفوز في تلك المباراة سيرفع رصيد النادي الأهلي من النقاط إلى 61 نقطة ليرتفع ترتيبه في جدول ترتيب فرق الدوري إلى المركز الثاني بعد فريق بيراميدز الذي يشغل المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 63 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي:-

ستبث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على قنوات النيل للرياضة وسيعلق على المباراة محمد عفيفي، وقناة أون سبورت وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.

← إقرأ أيضاً: