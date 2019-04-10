موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين والتشكيل

يستضيف ملعب بتروسبورت بالقاهرة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأربعاء، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة هامة للمارد الأحمر في مشواره للمنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تُوج بها الأهلي 40 مرة من قبل.

الأهلي بقيادة لاسارتي يسعى لتعويض خسارته الأفريقية على يد صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي بخماسية دون رد، ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم على مصر المقاصة من أجل العودة من جديد لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالإضافة لإعطاء الثقة للاعبيه والجماهير بأن المارد الأحمر قادر على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على صن داونز، والتأهل لدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

ترتيب الأهلي والمقاصة في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث جمع الفريق 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في أربع جولات، وخسر الأهلي في ثلاث، ليأتي بمركز الوصافة خلف فريق الزمالك بفارق نقطتين.

أما فريق مصر المقاصة الذي يقوده طلعت يوسف فنجح الفريق في الدخول ضمن الأندية الكبار في الدوري المصري، الفريق الفيومي يسعى في مباراة اليوم لاستعادة المركز الرابع من النادي المصري، حيث يأتي الفريق بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، والفوز على الأهلي يعني أن الفريق سيكون في المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري، بأن تقام مباراة الأهلي والمقاصة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد المقاصة عبر قناة أون سبورت، كما ستنقل قناة نايل سبورت المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتها.

تشكيل الأهلي اليوم

أعلن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة الليلة أمام مصر المقاصة بالدوري المصري، وتواجد أزارو في مركز المهاجم، فيما شهد التشكيل وجود رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع، ليكون تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: السولية، حمدي فتحي، أجايي، الشحات، صالح جمعة.

خط الهجوم: أزارو.

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