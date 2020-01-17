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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الأسبوع 14 من الدوري المصري الممتاز الأحد 19/1/2020 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

بواسطة طارق أبو زينة 0
موعد مباراة الأهلي والمقاولون موعد مباراة الأهلي والمقاولون

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، بدأ البحث يتزايد من الآن عن المباراة التي ستقام على ملعب الإنتاج الحربي يوم الأحد 19/1/2020، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري وتقام المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة من خلال قناتي أون سبورت وتايم سبورت الفضائية.



يدخل الفريقين المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، فهي مباراة تجمع بين أول الدوري والوصيف،  فالأهلي حقق العلامة الكاملة من جميع مبارياته، والمقاولون رصيده 29 نقطه من 13 مباراة.

مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري
مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري


موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة

المباراةالموعدالملعبالمنافسةالقنوات الناقلة
الأهلي / المقاولون19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت السعوديةألإنتاج الحربيالدوري المصريأون سبورت، تايم سبورت

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة

يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اللقاء وهو يغيب عنه مجموعة مهمة من اللاعبين بداعي الإصابة وهم ” رمضان صبحي، سعد سمير ، حمدي فتحي، محمد محمود،” والتشكيل المتوقع كالأتي.



  •   حراسة المرمى : محمد النشاوي.
  • خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.
  • خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، حسين الشحات.
  • خط الهجوم : أجاي.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل اللقاء

الفريقالترتيبلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقنقاط
الأهلي11111003323133
المقاولون2139221881029

تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ على صعوبة مباراة المقاولون، كونها بين أول وثاني الدوري، وأشاد عبد الحفيظ بمستوى المقاولون هذا العام تحت قيادة عماد النحاس، وقال سيد عبد الحفيظ أن المباراة تعتبر بروفة قوية لمباراة النجم الحاسمة في دوري الأبطال.



طارق أبو زينة

    حاصل على بكالوريوس هندسة عام 2000، أحب الكتابة والرسم ومشاهدة الأفلام الأجنبية، وأعتبر الكتابة هوايتي المفضلة منذ الطفولة،أحب السفر ومتابعة شئون البلد السياسية والافتصادية والشأن العام بصفة عامة.

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