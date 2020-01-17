موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الأسبوع 14 من الدوري المصري الممتاز الأحد 19/1/2020 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الأسبوع 14 من الدوري المصري الممتاز الأحد 19/1/2020 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، بدأ البحث يتزايد من الآن عن المباراة التي ستقام على ملعب الإنتاج الحربي يوم الأحد 19/1/2020، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري وتقام المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة من خلال قناتي أون سبورت وتايم سبورت الفضائية.







يدخل الفريقين المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، فهي مباراة تجمع بين أول الدوري والوصيف، فالأهلي حقق العلامة الكاملة من جميع مبارياته، والمقاولون رصيده 29 نقطه من 13 مباراة.







موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الملعب المنافسة القنوات الناقلة الأهلي / المقاولون 19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت السعودية ألإنتاج الحربي الدوري المصري أون سبورت، تايم سبورت

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة

يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اللقاء وهو يغيب عنه مجموعة مهمة من اللاعبين بداعي الإصابة وهم ” رمضان صبحي، سعد سمير ، حمدي فتحي، محمد محمود،” والتشكيل المتوقع كالأتي.







حراسة المرمى : محمد النشاوي.

خط الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، حسين الشحات.

خط الهجوم : أجاي.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل اللقاء

الفريق الترتيب لعب فاز خسر تعادل له عليه الفارق نقاط الأهلي 1 11 11 0 0 33 2 31 33 المقاولون 2 13 9 2 2 18 8 10 29

تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ على صعوبة مباراة المقاولون، كونها بين أول وثاني الدوري، وأشاد عبد الحفيظ بمستوى المقاولون هذا العام تحت قيادة عماد النحاس، وقال سيد عبد الحفيظ أن المباراة تعتبر بروفة قوية لمباراة النجم الحاسمة في دوري الأبطال.