موعد مباراة الأهلي والنجوم القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي النادي الأهلي مساء يوم الأحد صوب ملعب بتروسبورت بالقاهرة، من أجل متابعة مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي بقيادة لاسارتي تمكن من الفوز على طلائع الجيش الأربعاء الماضي بهدفين لهدف، ليعود المارد الأحمر لصدارة جدول الترتيب بالتساوي مع فريق بيراميدز في رصيد النقاط، وهو 64 نقطة لكلا الفريقين، إلا أن نتائج المواجهات المباشرة تصب في مصلحة فريق بيراميدز.

ويسعى الأهلي لاستغلال ضعف خط دفاع فريق النجوم من أجل الفوز في هذه المباراة، والاقتراب من تحقيق اللقب الحادي والأربعين للدوري المصري الممتاز، وهو ما يأمل فيه جماهير الفريق الأحمر.

على الجانب الآخر فإن فريق النجوم لن يكون مستسلم في مباراة الأحد، الفريق الذي يدخل هذه المباراة في المركز الثامن عشر والأخير يأمل في الحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إذ أن الفريق يشارك هذا الموسم لأول مرة في تاريخه بالدوري المصري الممتاز، لكنه جمع فقط 25 نقطة، وهو ما جعله بالمركز الأخير بجدول الترتيب بعد أن خاض 30 نقطة، ويٌعد هو الأقرب للهبوط لدوري القسم الثاني.

موعد مباراة الأهلي والنجوم

ويتساءل جماهير كرة القدم المصرية، وبالتحديد جماهير النادي الأهلي عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام النجوم في الدوري المصري، فقد حددت لجنة المسابقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة مساء الأحد القادم لتكون موعد بداية مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجوم

ومن المقرر أن تقوم قناة أون سبورت بالنقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي والنجوم أمسية الأحد على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة من خلال قناة نايل سبورت.

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