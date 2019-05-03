موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري المصري 2019.. تعرف على الترتيبات والاستعدادات|| والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة وعشاق متابعة مباريات الدوري الممتاز المصري لعام 2019 اللذين ينتظرون موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري، حيث قام النادي الأهلي بالاستعداد لهذه المباراة بشكل قوي وذلك لأن النادي الأهلي يعتزم الفوز في جميع المباريات الباقية في بطولة الدوري الممتاز وذلك من أجل الصراع على قمة وبطولة الدوري الممتاز لعام 2019،

وجميع مشجعي الأهلي ومتابعي مباريات الدوري المصري يبحثون عن موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري تلك البطولة التي يعتز النادي الأهلي بالحصول عليها بالإضافة إلى أن النادي الأهلي لم يبقى أمامه أي من البطولات على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي إلا بطولات الدوري العام وكأس مصر، واستعداداً لهذه المباريات فأن المدير الفني مارتن لاسارتي للنادي الأهلي، قام بعقد جالسة مع معاونيه لمناقشة بعض الأمور الفنية لمباراة النجوم، وذلك أثناء أقامة مران لاعبي النادي الأهلي صباح يوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري المصري

يتقابل فريق الأهلي مع النجوم في مباراة يتطلع لها النادي الأهلي بالفوز وسط استعدادات قوية مهما كان ترتيب الفريق الذي يقابل معه.

ويذكر أن مباراة الأهلي والنجوم بالدوري تقام مساء يوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ال32 من بطولة الدوري العام، حيث قررت لجنة المسابقات أقامة المباراة في الساعة السابعة مساء يوم الأحد

القنوات الناقلة المباراة

يتم عرض مباريات الدوري العام المصري عبر قمر النايل سات على القنوات الفضائية الأتية.

قناة أون سبورت الرياضية

قناة النيل للرياضة

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